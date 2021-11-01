РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 ноя. Судебным приставам в подмосковном Королеве вручили благодарности и грамоты в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник исполняющий обязанности главы города Игорь Трифонов вручил награды судебным приставам в подмосковном Королеве. 1 ноября судебные приставы отмечают профессиональный праздник.

«Спасибо за то, что каждый день делаете свою работу добросовестно и честно. Поздравляю с праздником и желаю дальнейших успехов», - сказал Трифонов.

Судебным приставам вручили почетный знак, благодарности и почетные грамоты. Игорь Трифонов побеседовал с приставами, посмотрел, как работает отдел в Королеве и еще раз поздравил с праздником.