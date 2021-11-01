РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Активисты Подольска провели волонтерский молебен в храме Всех Святых деревни Сергеевка, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Очередной молебен волонтерского движения «Милосердие-Подольск» прошел в храме Всех Святых деревни Сергеевка 30 октября. Игумен Феодор (Яблоков) отслужил его с чтением канона, на котором волонтеры молились покровителю движения, святому Спиридону Тримифунтскому.

После молебна состоялась беседа с добровольцами. Батюшка на примерах из Евангелия и трудов святых отцов дал духовные основы понятия «милосердие», указал основные ориентиры для дальнейшей деятельности движения. У присутствующих было много вопросов о волонтерской работе и современной жизни.