РИАМО - 1 ноя. Здание библиотеки 1926 года строительства снесли в деревне Следово Богородского городского округа. Площадь объекта была 130 «кв. м», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

На протяжении долгих лет здание не использовали и оно пришло в аварийное состояние. Также в запустении находилась и территория вокруг библиотеки.

«В результате были проведены работы по оценке технических несущих и ограждающих конструкций здания библиотеки, объект был признан аварийным, непригодным к эксплуатации и подлежащим сносу», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Таким образом, участок площадью около 800 кв. м сейчас свободен от постройки.

За 4 года на территории Богородского городского округа было выявлено 117 объектов незавершенного строительства, в том числе 55 самовольных. На сегодняшний день ликвидировано 46 объектов, что составляет 39% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.