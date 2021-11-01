РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Администрация Подольска проверила форму единого платежного документа за ЖКУ у четырех УК и не выявила нарушений, сообщается на сайте администрации округа.

Администрацией городского округа Подольск была проверена форма единого платежного документа за ЖКУ (ЕПД) управляющих компаний ООО «УК «Август ЖКХ», ООО «Акцент», ООО «Антей+» и ООО «УправДом — Сервис». По результатам проверки установлено, что ЕПД вышеуказанных управляющих организаций соответствует требованиям постановления правительства Московской области «Об утверждении формы Единого платежного документа для внесения платы за жилое помещение и предоставление коммунальных и иных услуг и Методических рекомендаций по ее заполнению».

ООО «УК «Август ЖКХ» и ООО «Акцент» осуществляют начисления за ЖКУ через единого платежного агента Московской области - ООО «МосОблЕИРЦ».

В случае возникновения вопросов по содержанию ЕПД за разъяснениями жители могут обратиться в свою управляющую организацию. В случае, если вопрос не решается, можно направить заявление на электронную почту по адресу: jkh.admpodolsk@yandex.ru.