РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Более 270 тыс. жителей городского округа Балашиха уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, более 101 тыс. - через портал Госуслуг, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября на территории всех субъектов РФ и пройдет по 14 ноября. Она состоится в 12-й раз в истории нашей страны, но впервые в ней можно принять участие из любой точки мира с помощью портала Госуслуг. Чтобы пройти перепись на госуслугах, необходимо быть зарегистрированным на портале, перейти на страницу «Перепись 2021», ознакомиться с правилами и заполнить переписной лист.

Он включает 33 вопроса, 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей. Еще 10 вопросов – о жилищных условиях: тип жилья, время постройки дома, общая площадь, количество комнат и виды благоустройства.

После завершения процедуры пользователь получит на электронную почту и мобильный телефон QR-код. Его следует предъявить переписчику, пришедшему на дом. Это нужно для того, чтобы сведения не дублировались.

При участии в переписи в электронной форме пользователь может сразу внести информацию о себе и обо всех членах семьи, проживающих с ним вместе.

Перепись населения дает самые точные данные о составе населения страны, уровне образования, условиях проживания, используемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и многом другом. Собранные сведения поступают в Росстат.

Принять участие в переписи населения с помощью портала Госуслуг можно до 8 ноября.