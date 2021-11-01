РИАМО – 1 ноя. СберМаркет, сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, присоединяется к Зеленому дню — ежегодной акции, приуроченной ко дню рождению СберБанка, сообщает пресс-служба банка.

В этом году Зеленый день приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания СберБанка. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зеленый день их ждет масса специальных предложений и акций, получить которые можно даже не выходя из дома.

11‒12 ноября при заказе в СберМаркете клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка с подключенными «Спасибо», будет начислено 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо, но не более 1000 за каждый заказ. Все накопленные бонусы СберСпасибо пользователи сервиса смогут вновь использовать при заказе в СберМаркете — с их помощью можно получить скидку на заказ до 99% от суммы (действует с 10 ноября по 10 декабря).

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.

СберМаркет — федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, работающий в 83 субъектах России — от Калининграда до Владивостока. Партнеры СберМаркета — более 80 федеральных и региональных ретейлеров, включая Metro, «Ашан», «Ленту», «Магнит» и другие торговые сети.

Курьеры и эксперты по закупкам, сотрудничающие со СберМаркетом, доставляют заказы в часовой интервал из гипермаркетов с большим ассортиментом и от 20 минут — из локальных магазинов и супермаркетов. В октябре СберМаркет начал доставлять безрецептурные лекарства из аптечных сетей в формате быстрой доставки от 20 минут, на первом этапе новая услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге.