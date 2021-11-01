РИАМО - 1 ноя. Члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовали к принятию законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», передает корреспондент РИАМО.
По его словам, большую часть доходов бюджета МГФОМС традиционно составляют субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2022 году эта субвенция составит 296,3 миллиарда рублей, что на 9,3% больше, чем в 2021 году. При этом поступления федеральных средств в Московский городской фонд увеличатся на 25,3 миллиарда рублей.
Зеленский добавил, что доходы бюджета МГФОМС формируются за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. Они составят 30,2 миллиарда рублей и будут в совокупности увеличены на 8,5%.
«Увеличения значительные. В 2021 году бюджет был утвержден в 324,7 миллиарда рублей. И увеличение составит практически 35 миллиардов», - отметил Зеленский.
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева добавила, что данные денежные средства предусмотрены для первичной, высокотехнологичной, специализированной, скорой медицинской помощи жителям столицы.
«Бюджет МГФОМС увеличен на 11% по сравнению с прошлым годом. И с учетом расходов на реализацию программы столичного здравоохранения вместе со средствами фонда обязательного медицинского страхования составит более 826 миллиардов рублей», - заключила Картавцева.
Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщала, что расходы бюджета города на здравоохранение в 2022 году планируется увеличить на 7%.
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