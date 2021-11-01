РИАМО - 1 ноя. Члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовали к принятию законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», передает корреспондент РИАМО.

«В 2022 году объем доходов бюджета составит 359,5 миллиардов рублей. В 2023 году - 377,6 миллиарда рублей, и в 2024 году - 398,1 миллиарда рублей. Что касается расходов, суммы абсолютно эквивалентны», - рассказал директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский.

По его словам, большую часть доходов бюджета МГФОМС традиционно составляют субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2022 году эта субвенция составит 296,3 миллиарда рублей, что на 9,3% больше, чем в 2021 году. При этом поступления федеральных средств в Московский городской фонд увеличатся на 25,3 миллиарда рублей.

Зеленский добавил, что доходы бюджета МГФОМС формируются за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. Они составят 30,2 миллиарда рублей и будут в совокупности увеличены на 8,5%.

«Увеличения значительные. В 2021 году бюджет был утвержден в 324,7 миллиарда рублей. И увеличение составит практически 35 миллиардов», - отметил Зеленский.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева добавила, что данные денежные средства предусмотрены для первичной, высокотехнологичной, специализированной, скорой медицинской помощи жителям столицы.

«Бюджет МГФОМС увеличен на 11% по сравнению с прошлым годом. И с учетом расходов на реализацию программы столичного здравоохранения вместе со средствами фонда обязательного медицинского страхования составит более 826 миллиардов рублей», - заключила Картавцева.

Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщала, что расходы бюджета города на здравоохранение в 2022 году планируется увеличить на 7%.