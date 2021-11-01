РИАМО - 1 ноя. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ближайшее время в России будут использоваться препараты для лечения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что самым лучшим способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом болеют только 2-5% привитых от инфекции граждан.
За минувшие сутки в России выявили 40 402 случая коронавируса. С начала пандемии в стране выявили 8 554 192 случая инфицирования.
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