РИАМО - 1 ноя. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ближайшее время в России будут использоваться препараты для лечения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет, с теми, кто занимается этим», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что самым лучшим способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом болеют только 2-5% привитых от инфекции граждан.

За минувшие сутки в России выявили 40 402 случая коронавируса. С начала пандемии в стране выявили 8 554 192 случая инфицирования.

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