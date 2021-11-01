РИАМО - 1 ноя. Правоохранители заключили под стражу мужчину, обвиняемого в нанесении смертельных ножевых ранений своему знакомому в ходе ссоры в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие установило, что 28 октября 2021 года между ранее судимым жителем Химок и его знакомым во время совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту ножевое ранение в грудь, от полученной травмы мужчина скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели осмотр места происшествия, допрос свидетелей и изучили видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевших момент совершения убийства.

Правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый заключен под стражу.