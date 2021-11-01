РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Деревня Фенино подмосковной Балашихи вошла в президентскую программу по соцгазификации, в настоящий момент там завершились работы по подключению к газу 20 домовладений, где проживает 50 жителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония пуска голубого топлива в сельскую местность собрала почетных гостей, среди которых были министр энергетики Московской области Александр Самарин, глава Балашихи Сергей Юров и директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов. Деревня Фенино – 500-й населенный пункт Московской области, газифицированный по программе.

По словам Самарина, жители относятся к президентской программе положительно. Подмосковье является лидером программы «Социальная газификация».

«Конечно, сегодня, когда газ поступил сюда, в Фенино, жители рады. Это абсолютно другой образ жизни, это другой источник для тепла, приготовления пищи», - сказал Самарин.

Это уже третий населенный пункт, в котором полностью завершены работы по газификации. На сегодняшний день голубое топливо по президентской программе поступило в 220 домов в деревнях Фенино, Дятловка и Пуршево.

Сергей Юров пояснил, что программа соцгазификации предусматривает подведение газа к границам домовладений бесплатно, по льготному единому тарифу - непосредственно к жилому дому, в тех деревнях, где уже есть магистральные линии газопроводов, но не все дома еще подключены к газу.

«Программа, конечно, для нас важная, так как до ее появления тарифы подключения к газу были очень высокими. Сегодня, встречая жителей частного сектора и деревень, мы получаем большое количество положительных отзывов», - отметил Юров.

На торжественной церемонии после подписания акта о завершении работ по соцгазификации в деревне Фенино гости мероприятия лично проверили работу программы на деле, - исполнили традицию – приготовили яичницу на плите жителя одного из газифицированных домов.

«Жители деревни высказали свои пожелания по благоустройству, мы их постараемся вскоре завершить. Во многом решить вопросы помогают мобильные пункты социальной газификации, у нас в Московской области таких 12. Мы заранее уведомляем старост деревень, что мобильный пункт приедет работать», - заключил Игорь Баранов.

В Балашихе в президентскую программу вошли 13 населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек. В 2021 году будут газифицированы 6 деревень. Сейчас работы продолжаются в деревнях Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово, где проживают 555 человек.