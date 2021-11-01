РИАМО - 1 ноя. На парковке на улице Мелитопольской в столице в результате конфликта неизвестный ударил оппонента ножом в грудь и живот, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о ранение поступило в полицию вечером 31 октября. По адресу: ул. Мелитопольская, вл.7, полицейские нашли раненного мужчину. Его доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение груди слева и живота справа.

Со слов пострадавшего, на парковке не позднее 19:20 31 октября неизвестный напал на него с ножом в ходе ссоры.

По данному факту начата проверка.