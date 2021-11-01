РИАМО - 1 ноя. Работники комплекса городского хозяйства столицы разместят в городе плакаты в честь Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов», — сказал Бирюков.
Он добавил, что панно и флаги в цветах триколора появятся на фасадах зданий Госдумы и Совета Федерации.
Кроме того, на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов на Новом Арбате и Центрального телеграфа покажут поздравительные видео.
2-4 ноября архитектурно-художественная подсветка зданий в центре Москвы будет работать в праздничном режиме.
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