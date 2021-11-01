РИАМО - 1 ноя. Работники комплекса городского хозяйства столицы разместят в городе плакаты в честь Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что панно и флаги в цветах триколора появятся на фасадах зданий Госдумы и Совета Федерации.

Кроме того, на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов на Новом Арбате и Центрального телеграфа покажут поздравительные видео.

2-4 ноября архитектурно-художественная подсветка зданий в центре Москвы будет работать в праздничном режиме.