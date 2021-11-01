РИАМО - 1 ноя. Правоохранители задержали 48-летнего ранее судимого жителя Ленинградской области, который, представившись курьером, похитил ювелирные украшения на сумму более 2 млн рублей из крупного торгового центра в Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник зашел в ювелирный салон, расположенный в одном из крупных торговых центров городского округа Химки, представился продавцу курьером и сообщил, что занимается доставкой украшений, после чего передал сотруднику магазина пакет, заверив, что в нем лежат деньги.

«В ходе продолжительной беседы он ввел сотрудника торговой точки в заблуждение, после чего похитил золотое кольцо и колье с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она также сообщила, что оперативники смогли выяснить личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Злоумышленник был задержан в Москве, мужчина сообщил что продал похищенные украшения и потратил вырученные деньги на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», он заключен под стражу. Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению других эпизодов криминальной деятельности.