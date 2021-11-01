РИАМО - 1 ноя. Из квартиры дома 7 на улице Чичерина в Кашире скорая помощь забрала женщину 1978 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота, ее доставили в больницу, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел ночью 31 октября.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемую в нападении – ранее судимую женщину 1981 года рождения. Она рассказала, что преступление совершено в ходе совместного распития алкоголя, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».