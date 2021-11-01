РИАМО - 1 ноя. Полицейские освободили двух девушек, которых незаконно удерживали в одной из квартир дома в поселке Нахабино Красногорска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение в полицию о том, что в квартире удерживают девушек, поступило 31 октября.

«Незамедлительно прибившими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьем и гранатой. Находясь в квартире, одна из потерпевших попыталась сбежать и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленника удалось задержать. Им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения.

Также правоохранители обнаружили в квартире 2 пневматических пистолета, 2 охолощенных пистолета «Макарова», 2 охолощенных автомата и 3 страйкбольные светошумовые гранаты.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области, по данному факту назначена доследственная проверка.