РИАМО - 1 ноя. В декабре этого года в Наташинском парке городского округа Люберцы появится новый ледовый каток, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Наташинский парк — излюбленное место семейного отдыха, отдыха молодежи и детей в Люберцах. На территории площадью 32,5 гектара находится множество развлечений для детей и взрослых. Ежегодно прикладываются максимальные усилия для приятного, разнообразного и комфортного времяпрепровождения на территории парка культуры и отдыха «Наташинский парк».

«Новый каток в Наташинском парке будет олицетворять современные стандарты и станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей городского округа Люберцы», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В следующем году в парке запланированы работы по дополнительному озеленению территории, в рамках которой будут произведены работы по высадке более 100 кленов, берез, лип и рябин. В 2022 году на территории парка появится новая скейт-площадка площадью 800 кв. м.

Летом 2020 года на территории парка открыли спортивную школу по вейкбордингу, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также бы установлен новый детский игровой комплекс площадью 1350 кв. м. Затем осенью там появилась новая спортивная площадка, оборудованная новыми и современными тренажерами. Кроме того, в прошлом году на территории парка состоялось открытие нового круглогодичного аттракциона «Колесо обозрения», которое приурочили к празднованию Дня городского округа и 379-летию Люберец. Данное колесо стало одним из самых высоких в Московской области, высота его достигает 42 метров, также оно имеет 18 кабинок, оборудованных климат-контролем.

Также в предыдущем году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» были проведены работы по реконструкции центральной площади парка с размещение на ней амфитеатра на 100 посадочных мест. Этим летом на территории парка открылся новый павильон с прокатом велосипедов, а в сентябре установили новый туалетный модуль, в том числе для маломобильных групп населения.