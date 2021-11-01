РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 ноя. Стилист Виктория Тараканова из подмосковного Королева сдалает бесплатные укладку и макияж невесте за участие в благотворительной акции, сообщила стилист Виктория Тараканова в своем Instagram-аккаунте.

Взамен невеста должна попросить гостей вместо цветов принести на свадьбу игрушки.

«А потом мы вместе с красивыми молодоженами поедем в детский дом и подарим их. По-моему это самое хорошее благословение на счастливую семейную жизнь», - написала Тараканова.

Откликнуться на участие в акции можно на странице Виктории в Instagram.