РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, с начала года в муниципалитете привели в порядок 54 многоквартирных дома, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В рамках капремонта в жилых домах ведется ремонт фасада, балконов, кровли, отмостки, а также замена внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования.

«В округе выполняем краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодня отремонтировали 54 дома, это 88% от запланированного объема. В работе находятся 7 домов», - подчеркнул Ружицкий.

Всего в текущем году планируют капитально отремонтировать 61 многоквартирный дом.