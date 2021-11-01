РИАМО - 1 ноя. На территории Подмосковья и Москвы с 21 часа 1 ноября до 9 часов 2 ноября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

В ночь на 2 ноября в регионе ожидается небольшая облачность без осадков, местами будет туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c. Температура ожидается в районе минус 2 - 0 градусов.

Днем сохранится небольшая облачность без осадков. Температура будет плюс 5-7 градусов.

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