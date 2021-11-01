РИАМО - 1 ноя. Пожар произошел на Автозаводской улице в столице, горели строительные леса и стройматериалы. Возгорание ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Днем в понедельник в МЧС сообщили о пожаре по адресу: Автозаводская ул., д. 32, к. 1, стр. 931 (напротив). Пожар произошел в отдельно стоящем здании, горели строительные леса и стройматериалы.

Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. В 14:29 пожар потушили.

Сведений о пострадавших не поступало.