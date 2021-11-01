РИАМО - 1 ноя. На прошлой неделе в городском округе Люберцы рабочими было вывезено 63 кубометра смета и 87 кубометра мусора, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Олег Шиховцев.

Он также отметил, что 11 остановок очистили от граффити.

Для этих целей было задействовано 36 единиц дорожной техники и 88 человек.

По словам начальника отдела по ремонту и содержанию дорог Раменского подразделения «Мосавтодора» Ивана Крупенина, на прошедшей неделе производились работы по содержанию сети региональных автодорог и объектов дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии. Было задействовано 47 дорожных рабочих и 37 спецтехники.

В понедельник в администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Ружицкий.