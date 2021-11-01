РИАМО - 1 ноя. Исторический столичный микрорайон Камушки, который находится рядом с «Москва-Сити», планируют застроить деловыми центрами, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В интервью РБК он отметил, что на месте Камушков появится «Сити-2».

«У нас огромный поток запросов на строительство объектов деловой недвижимости в «Сити». Поэтому будем его двигать дальше», - отметил Бочкарев.

По его словам, проектирование новых деловых объектов займет полтора года, после начнется их строительство.

Бочкарев также рассказал, что деловая застройка планируется и на территории около стадиона «Локомотив» в Черкизове.

«Планируется спортивный кластер и также деловая застройка. В этом месте, которое примыкает к вокзалу Восточный, по указанию мэра мы начинаем развивать кварталы деловой активности», - заключил вице-мэр.