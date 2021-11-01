РИАМО - 1 ноя. Столичные следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу 22-летнего москвича, обвиняемого в убийстве своей 70-летней бабушки, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, убийство произошло ночью 17 октября в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Между пенсионеркой и ее внуком произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес женщине множественные колото-резаные ранения головы.

Тело пожилой женщины обнаружили 18 октября, предполагаемый преступник скрылся.

Впоследствии молодого человека задержали в Ростовской области, он полностью признал свою вину. Расследование по делу продолжается.