РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 19 995 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 30 октября по 1 ноября было выявлено 8 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 866 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 521 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 806 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 450 111 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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