РИАМО - 1 ноя. В районе дома 10 по Тестовской улице в столице автомобиль Hyundai Getz сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. У него предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и подкожную гематому головы.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по данному инциденту.

Столичным водителям напомнили о неукоснительном соблюдении правил проезда пешеходных переходов. Перед ними следует обязательно снизить скорость и смотреть по сторонам.