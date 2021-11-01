РИАМО - 1 ноя. Комиссия Мосгордумы поддержала к принятию в первом чтении проект городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере соцзащиты горожан, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике депутаты рассмотрели проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части вопросов социальной политики.

«На социальную поддержку москвичей в 2022-2024 годах мы с вами планируем направить более 1,8 трлн рублей. <…> Только на следующий год будет направлено 602,9 млрд рублей на социальную поддержку», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

По его словам, на предоставление мер социальной поддержки в 2022 году в денежной и натуральной форме предусмотрено 500,6 млрд рублей в рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы». По сравнению с 2021 годом эти расходы увеличат на 5,8%.

В частности, на реализацию мероприятий по поддержке старшего поколения планируют направить 411,3 млрд рублей. В области поддержки семей и детей предусмотрено 89,1 млрд рублей, что почти на 16% превышает расходы 2021 года.

На поддержку людей с инвалидностью в 2022 году запланировано 7,9 млрд рублей. Для оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году планируют направить 6,5 млрд рублей. Кроме того, для поддержки безработных предусмотрена сумма в размере 805 млн рублей.

«Самая большая статья бюджетных расходов в нашей программе - это доплаты к пенсиям московских пенсионеров. В 2022 году на эти цели будет направлено 169,7 млрд рублей, что на 4,9 млрд рублей больше», - отметил Стружак.

Министр добавил, что в 2022 году на предоставление ежемесячной городской денежной выплаты льготным категориям граждан, в том числе детям войны, запланировано 13,1 млрд рублей.

«С 1 января 2022 года на 4,8% будут увеличены ежемесячные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам. На 1 октября 2021 года в Москве проживает 32841 ветеран Великой Отечественной войны», - сказал Стружак.