РИАМО - 1 ноя. В Солнечногорске завершили строительство дома для переселения из аварийного жилья. Здание находится по улице Школьной в микрорайоне ЦМИС, сообщает пресс-служба департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В этой новостройке новые квартиры получат жители аварийных домов №№14, 17, 18 и 20 по улице Безверхова, №№15, 21, 23, 25/22 и 26 по улице Сенежской и №39 по улице Банковской.

Ключи от квартир в новостройке получат 68 человек (27 семей). Общая площадь расселяемого аварийного жилищного фонда составит более 1,1 тыс. кв. м.

Завершить переселение граждан планируется до конца 2021 года.

По информации министерства строительного комплекса Московской области, всего в текущем году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона запланировано переселить более 1,3 тыс. семей из 52,2 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. В современное комфортабельное жилье переедут более 2,9 тыс. граждан.