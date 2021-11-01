РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 ноя. Молодогвардейцы Щелкова провели круглый стол в рамках партийного проекта «Дорога возможностей», на котором обсудили проблемы трудоустройства молодежи, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«В наши дни можно использовать различные способы поиска работы: СМИ, саморекламы, через посещение организации с целью поиска работы, обращения в службу занятости. А в наших силах организовать такой пул мероприятий, который поможет студентам еще во время обучения понять, в какой организации и на каких должностях они хотели бы работать в будущем», — сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Филипп Чернов.

В основном присутствующие обсуждали проблему трудоустройства по специальности после окончания учебного заведения, а также вопрос, где и как сейчас можно искать работу. В дальнейшем запланирован еще один круглый стол с профильными организациями для составления календарного плана профориентационных мероприятий.