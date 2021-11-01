РИАМО - 1 ноя. Сотрудники Госавтоинспекции задержали с поличным в районе деревни Павлищево Можайского городского округа 9 браконьеров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На место задержания были вызваны инспекторы Госохотнадзора. В машине УАЗ обнаружили разделанную тушу лося.

«Задержанные оказались жителями Москвы и Московской области, все они были доставлены в дежурную часть ОМВД России по Можайскому городскому округу. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ», - сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Штраф за незаконную охоту доходит до 500 тыс. рублей. Также можно получить лишение свободы на срок до двух лет. То же преступление, совершенное по предварительному сговору или организованной группой, наказывается еще суровее, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

За первые 9 месяцев этого года в регионе возбуждено 163 административных и 18 уголовных дел в отношении нарушителей правил охоты.