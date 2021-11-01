РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 ноя. Еще 100 камер видеонаблюдения установят во дворах подмосковного Королева, сообщил исполняющий обязанности главы города Игорь Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

По словам Трифонова, вместе с IT-компанией TransNetIQ возникла идея сделать работу камер более интеллектуальной. Система, доработанная программистами компании, сможет, к примеру, сигнализировать о неправильно припаркованных машинах, докладывать о вывозе мусора и контролировать работу дворников.

«Важно, что в скором времени в нашем городе будут установлены еще 100 камер обзорного видеонаблюдения, которые мы разместим во дворах», - написал Трифонов.