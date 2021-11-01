РИАМО - 1 ноя. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом болеют только 2-5% привитых от инфекции граждан, сообщает Газета.ru.

«В Российской Федерации (доля – ред.) заболевающих после полностью завершенной вакцинации (составляет – ред.) от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — подчеркнула Попова в эфире телеканала «Россия 24».

В стране прививки от коронавируса делают бесплатно. Вакцинация осуществляется в городских поликлиниках и выездных пунктах.

Во время периода нерабочих дней в России – с 30 октября по 7 ноября – в ряде регионов зафиксирован рост числа желающих сделать прививки от коронавируса.

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