РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Новые остановки и разворотный круг для автобусов планируют обустроить на улице Ульяновых в подмосковном Подольске, сообщили на сайте администрации округа.

В администрацию округа поступает немало обращений от жителей с просьбой рассмотреть вопрос об организации транспортной доступности к новой детской поликлинике на улице Ульяновых. В связи с этим комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации прорабатываются варианты внесения изменений в ряд муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На начальном этапе к изменению схемы движения запланирован один маршрут.

В целях улучшения транспортной инфраструктуры на улице Ульяновых будут обустроены новые остановочные пункты и разворотный круг для автобусов, добавится еще один остановочный пункт на Парадном проезде. В последующем после выполнения работ по расширению улицы Мраморной на ней также появится новый остановочный пункт и планируется организовать работу с измененной схемой движения еще по трем маршрутам.