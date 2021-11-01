РИАМО - 1 ноя. С начала программы реновации в 2017 году в Москве было построено 160 жилых домов общей площадью 2 млн кв. м, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, на сегодняшний день уже начато переселение 54,8 тыс. жителей из 358 старых и ветхих домов.
«Более 42 тыс. участников программы уже переехали в новое жилье», – добавил Бочкарев.
Президент НИУ МГСУ, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко отметил, что с момента запуска реновации в мегаполисе она не снизила темпы, а напротив – увеличила их.
«Очень наглядно о приоритетах столичного правительства говорят цифры Адресной инвестиционной программы. На ближайшие 3 года в ней заложено строительство 5,5 млн кв. м жилья, подавляющее большинство из которых – 5 млн – будут возведены по программе реновации. Эти цифры существенно превышают показатели прошлых лет, что говорит о возрастающих темпах реализации программы», – сказал Теличенко.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает переселение около 1 млн жителей столицы из 5176 ветхих домов в комфортные жилищные условия.
Для переселения участников программы в мегаполисе возводят новые современные дома, а также комплексно благоустраивают городскую среду возле новых объектов.
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