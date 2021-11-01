РИАМО - 1 ноя. В Люберцах с 1 по 7 ноября пройдет оперативно-профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает служба пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы ГИБДД будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права управления и повторно нарушающих административное законодательство.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.