РИАМО - 1 ноя. Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал, что тиктокер Даня Милохин на проекте «Ледниковый период» работает с желанием и не ленится, сообщает Газета.ru.

Даня Милохин участвует в проекте в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Я тоже, когда Даню увидел, сначала не понял, что это такое передо мной стоит — с красными ногтями, с пирсингом, с красными волосами. Экстравагантный вид. Но мы с ним пообщались, и это оказался классный парень, работяга, все хочет делать, работает с огромным желанием, ему все интересно», - сказал Ставиский.

Также хореограф рассказал, что у него нет претензий к тиктокеру. Кроме того, они с Медведевой – отличная пара.

«Они с Женькой друг другу подходят — оба такие молодые, свеженькие, прямо светлый луч в нашем темном царстве», - сказал Ставиский.