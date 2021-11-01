РИАМО - 1 ноя. Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал, что тиктокер Даня Милохин на проекте «Ледниковый период» работает с желанием и не ленится, сообщает Газета.ru.
Даня Милохин участвует в проекте в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Также хореограф рассказал, что у него нет претензий к тиктокеру. Кроме того, они с Медведевой – отличная пара.
«Они с Женькой друг другу подходят — оба такие молодые, свеженькие, прямо светлый луч в нашем темном царстве», - сказал Ставиский.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии