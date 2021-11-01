Очередная волна заболеваемости COVID-19 захлестнула Россию, и до 7 ноября в стране объявили нерабочие дни. В подборке РИАМО — интересные и популярные сериалы 2021 года, которые помогут увлекательно провести время дома.

«Игра в кальмара»

Жанр: боевик, драма, приключения

Производство: Южная Корея

Режиссер: Хван Дон Хек

В ролях: Ли Джон Джэ, Чон Хо Ен, Пак Хэ Су, Ви Ха Джун, Анупам Трипати

За первые десять дней после выхода «Игра в кальмара» заняла лидирующие позиции на платформе Netflix в 90 странах мира, а за месяц сериал посмотрели 142 миллиона зрителей. Южнокорейский мини-сериал рассказывает, на что готовы пойти люди, оказавшиеся в долгах. 456 человек с финансовыми проблемами согласились поучаствовать в детских играх, цена ошибки в которых — смерть, чтобы забрать приз — около 40 миллионов долларов.

«ВандаВижн»

Жанр: боевик, драма, комедия, фантастика, фэнтези

Производство: США

Режиссер: Мэтт Шекман

В ролях: Элизабет Олсен, Пол Беттани, Кэтрин Хан, Тейона Паррис

Сериал в стиле классических ситкомов XX века удивил и поклонников вселенной Marvel, и кинокритиков. В центре сюжета — молодая пара, которая приехала в маленький американский городок. Ванда и Вижн обустраивают быт, общаются с соседями, и поначалу их жизнь кажется им идеальной. Но со временем герои начинают сталкиваться со странностями и понимают, что что-то идет не так.

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«Пищеблок»

Жанр: триллер, фантастика

Производство: Россия

Режиссер: Святослав Подгаевский

В ролях: Петр Натаров, Федор Федосеев, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина

В день премьеры сериал посмотрели около 100 тысяч подписчиков сервиса «КиноПоиск HD», что стало рекордом для площадки. Действие сериала происходит летом 1980 года в советском лагере «Буревестник». Здесь дети загадочно исчезают по ночам, но возвращаются совсем не такими, как прежде. Главным героям предстоит разобраться в тайнах лагеря и понять, остались ли в нем люди, которым можно доверять.

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«Вампиры средней полосы»

Жанр: детектив, комедия, фэнтези

Производство: Россия

Режиссер: Антон Маслов

В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич

«Вампиры средней полосы» — один из самых обсуждаемых сериалов в рунете. С 1 марта по 31 мая картина собрала 75 тысяч просмотров, выбившись в лидеры на рынке. В этой детективной комедии рассказывают о простой семье вампиров из Смоленска. Они живут тихо и мирно, пока в березовой роще рядом с городом не находят тела обескровленных парней.

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«Полуночная месса»

сайт Film.ru

Жанр: детектив, драма, ужасы

Производство: Канада, США

Режиссер: Майк Флэнеган

В ролях: Зак Гилфорд, Хамиш Линклейтер, Кейт Сигел, Кристин Леман

Хоррор от автора «Окулуса» и «Призраков дома на холме». События сериала происходят в маленьком городе на острове. С приездом молодого священника начинают происходить чудесные события: люди резко молодеют, а больные — исцеляются. Однако спустя время люди начинают понимать, что все эти чудеса — далеко не божий промысел.

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«Срок»

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Жанр: драма, триллер

Производство: Великобритания

Режиссер: Льюис Арнольд

В ролях: Шон Бин, Стивен Грэм, Джеймс Нельсон-Джойс, Ханна Уолтерс, Дин Фаган

Серьезная социально-психологическая драма с харизматичным Шоном Бином в главной роли. Сериал повествует о сложностях интеллектуала в тюремном заключении. Марк Кобден — обычный учитель, сбивший человека по неосторожности. Осужденный на четыре года, он подвергается нападкам со стороны других заключенных, но возможная физическая расправа его не беспокоит. Он переживает о совершенном преступлении. Общение с Эриком Маккнали, тюремным надзирателем, скрашивает его будни, однако после того, как Эрику начинают угрожать, Маккнали перестает быть сострадательным.

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«Это грех»

Жанр: драма, комедия

Производство: Великобритания

Режиссер: Питер Хор

В ролях: Олли Александр, Нил Эштон, Натаниэль Кертис, Омари Дуглас, Лидия Уэст

Сценарий для британского сериала писал знаменитый шоуранер Рассел Т. Дэвис, который воскресил «Доктора Кто», а также выпустил «Чрезвычайно английский скандал». События разворачиваются в Лондоне 1980-х годов, охваченном эпидемией СПИДа. Трое молодых провинциалов переезжают в столицу, где учатся любить, ищут себя и сталкиваются с проблемой, которую игнорирует общество.

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«Мейр из Исттауна»

Жанр: детектив, драма, триллер

Производство: США

Режиссер: Крэйг Зобел

В ролях: Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Эван Питерс, Гай Пирс

Новинка от HBO побила рекорд на стриминговом сервисе: 30 мая финальный эпизод сериала посмотрели 4 миллиона человек, и еще почти 3 миллиона — на следующий день. В детективной драме рассказывают историю молодой женщины-детектива из небольшого городка в Пенсильвании. Главная героиня должна раскрыть преступление и параллельно наладить личную жизнь и отношения с родными.

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«Убийства в одном здании»

Жанр: детектив, драма, комедия

Производство: США

Режиссеры: Джеми Бэббит, Шерин Дабис, Джиллиан Робеспьер, Дон Скардино

В ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан

Сериал стал самым просматриваемым в день релиза на видеосервисе Hulu, а еще до его выхода зрительский рейтинг ожидания составил 98%. Увлекательная картина рассказывает историю трех незнакомцев, которые любят детективы. В здании, где проживают герои, произошло настоящее преступление, и теперь им предстоит раскрыть преступление и научиться слажено работать.

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«Уборщица. История матери-одиночки»

Жанр: драма, комедия

Производство: США

Режиссеры: Джон Уэллс, Хелен Шейвер, Зинга Стюарт, Лила Нейгебауэр, Куйен Трэн

В ролях: Маргарет Куэлли, Энди МакДауэлл, Ник Робинсон, Аника Нони Роуз, Трэйси Вилар

Сериал, основанный на мемуарах писательницы Стефани Лэнд, — бестселлере по мнению The New York Times. Главная героиня — молодая красивая девушка без образования с сильным характером, которая стремится вырваться из примитивного окружения. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу с трудностями жизни матери-одиночки и не сломаться под натиском вызовов, которые ей бросает мир.