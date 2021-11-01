РИАМО - 1 ноя. Строители приступили к разработке грунта котлована для возведения социально-реабилитационного центра для слепоглухих инвалидов на улице Пограничной в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Здание будет построено по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На стройплощадке трудятся около 20 человек и 5 единиц техники.

По планам, в новом здании будут проходить адаптацию и социализацию люди в возрасте от 18 до 25 лет. Его построят рядом с существующим интернатом. Центр рассчитан на 100 человек.

Территорию вокруг соццентра благоустроят. Работы планируют завершить в 2023 году.