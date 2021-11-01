РИАМО - 1 ноя. С начала этого года в городском округе Люберцы было установлено свыше 450 светодиодных светильников, работы провели в рамках реализации региональной программы «Светлый город», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы в рамках реализации областной программы «Светлый город» с начала года установили 413 опор и 457 светодиодных светильников», - отметил Ружицкий.

По его словам, работы провели по 21 адресу в городском округе.

Он пояснил, что в настоящее время все работы завершены.