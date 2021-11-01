РИАМО - 1 ноя. В ближайшем будущем многоквартирные дома в Подмосковье вместо недобросовестных управляющих организаций будут обслуживать сервисные организации с долей участия муниципального образования, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Создание таких организаций является приоритетным направлением работы регионального правительства. Они нужны, чтобы улучшить качество обслуживания местных жителей и обеспечить бесперебойное предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ.

«Как показывает практика, у нас почти половина многоквартирных домов имеет возраст 50 лет и старше, это тот жилой фонд, где коммуникации существенно изношены и управляющим компаниям нужно тратить существенные средства на поддержание жизнеспособности и ремонт дома, они далеко не всегда справляются с этой задачей, а часто не хотят браться за обслуживание такого фонда», - подчеркнул Хромушин.

Он напомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать и внедрить систему управления домами, при которой жители будут получать одинаковые качественные услуги по обслуживанию своих домов вне зависимости от их года постройки и состояния.

По его словам, в некоторых муниципалитетах жители уже могут сделать выбор. Так, им представлены на выбор либо другая частная компания, либо сервисная компания с муниципальным участием.

«Сегодня в 12 пилотных муниципалитетах мы инициировали организацию сервисных УК на базе водоканалов и теплосетей. Такие организации не только будут предоставлять новое качество обслуживания собственников квартир, но они также укомплектованы собственной специализированной техникой, имеют соответствующую инфраструктуру, в т. ч. собственные аварийно-восстановительные службы, а в штате работают мотивированные, опытные специалисты», - добавил вице-губернатор.

Хромушин отметил, что изменится не только качество обслуживания, но и цена. Обслуживание многоквартирных домов будет выходить дешевле.

Сейчас многоквартирными домами в регионе уже управляют 12 ресурсоснабжающих организаций. такая практика реализована в Одинцовском округе, Зарайске, Лотошине, Коломне, Подольске, округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Чехове, Шаховской и Щелкове.

Вскоре состав муниципальных сервисных компаний пополнят еще 62 ресурсоснабжающие. В ближайшее время у них появится лицензия на деятельность по обслуживанию многоквартирных домов.