РИАМО - 1 ноя. Пьяная ссора женщины и мужчины в Балашихе закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали с ранением живота, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Пострадавшего днем 31 октября забрали медики скорой помощи из квартиры на улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный. Мужчина скончался.

Полицейские задержали подозреваемую в убийстве. Она призналась, что совершила преступление в ходе пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».