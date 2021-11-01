РИАМО - 1 ноя. Общий процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в городском округе Люберцы составил почти 100%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по округу Елена Мотыль.

Она рассказала о работе организации на минувшей неделе во время еженедельного оперативного совещания в администрации муниципалитета.

«Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги на 29 октября составил 98%, текущих платежей - 86%, оплата за предыдущий период – 12%», - отметила Мотыль.

По ее словам, в период с 25 по 29 октября в организацию через систему ЦУР поступило 5 обращений жителей. Жители спрашивали о расчете за услуги ЖКХ.

Мотыль добавила, что все вопросы от граждан обработали в положенное время.