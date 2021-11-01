РИАМО - 1 ноя. Почти 192 тыс. человек в городском округе Люберцы уже привились от Covid-19, сообщила заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

«В городском округе Люберцы по состоянию на 1 ноября первым компонентом вакцинированы 191 867 человек. Это 76% от всего населения. Прививку вторым компонентом сделали 173 242 человека», - уточнила Шведчикова.

Она добавила, что в возрастной категории 60+ количество привитых от коронавирусной инфекции составляет 42 694 человека.

В Московской области с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. Это нужно, чтобы сдержать рост заражения коронавирусом.

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