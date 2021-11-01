РИАМО - 1 ноя. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения, представленные управлением по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, в отношении ООО «Эстима» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, управление заключило с фирмой контракт на оказание услуг по разработке проектной документации на выполнение текущего ремонта помещений судебных участков Московской области.

Компания нарушила условия исполнения контракта. Тогда управление расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Эстима» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.