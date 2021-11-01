РИАМО - 1 ноя. В Москве продолжается возведение Северо-Восточной хорды, которую могут достроить уже в 2022 году, а также Южной и Юго-Восточной хорд, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы за десять лет прибавили 16% всей улично-дорожной сети, которая в Москве существовала. <...> При том что каждый год количество автомобилей у нас увеличивается, пробок за десять лет стало меньше, дорог — больше, эффективность движения между ними улучшилась. На развязке интенсивность движения увеличилась в 40 раз по сравнению со старыми клеверными. И таких развязок на МКАД 18», - сказал Бочкарев в интервью РБК.

Он добавил, что в Москве активно развивается общественный транспорт. Так, за 11 лет было построено 70 станций метро и 30 станций МЦК. В 2021 году открыли две новых станции, еще 10 станций Большой кольцевой линии готовятся принять первых пассажиров.

По словам Бочкарева, столичные власти также рассматривают варианты расширения МЦК, поскольку популярность этого вида транспорта превзошла все ожидания.

Еще один крупный проект - новый городской вокзал на Каланчевке, который войдет в состав Московских центральных диаметров, а также станет частью высокоскоростной магистрали между столицей и Санкт-Петербургом. Также в городе будет перестроен Курский вокзал.