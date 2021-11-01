РИАМО - 1 ноя. На сегодняшний день каждый третий житель столицы пользуется мерами городской социальной поддержки. В сфере труда и соцзащиты работают свыше 42 тыс. человек, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

«Каждый третий москвич пользуется мерами социальной поддержки от города. Это 4,5 миллиона жителей», - рассказал Стружак в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Стружак добавил, что в настоящее время в сфере труда и соцзащиты заняты более 42 тысяч человек, действуют 58 подведомственных учреждений.

Стружак также отметил, что, по данным на 1 октября 2021 года, в столице проживает и пользуется мерами поддержки 32841 ветеран Великой Отечественной войны.