РИАМО - 1 ноя. С 25 по 31 октября регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок Люберец почти 32 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил заместитель руководителя подразделения регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 838 куб. м ТКО, из них 3 048 куб. м - «сухих» отходов, с несанкционированных свалок вывезено 20 куб. м мусора», - отметил Гвоздев.

Он также добавил, что за неделю было принято и отработано 7 обращений от граждан.