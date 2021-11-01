РИАМО - 1 ноя. На сегодняшний день в занятиях проекта «Московское долголетие» в формате онлайн и на свежем воздухе участвуют порядка 83 тыс. горожан старшего возраста, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

«В настоящий момент в занятиях проекта в онлайн-формате и на свежем воздухе принимает участие около 83 тыс. человек», - рассказал Стружак в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Стружак добавил, что за 3,5 года реализации проекта в нем принял участие каждый шестой москвич старшего поколения или около 400 тыс. человек.

«Московское долголетие» — крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста. Бесплатные занятия проходят онлайн и на свежем воздухе.

Группы для горожан с защитой от коронавируса открыты во всех районах мегаполиса.