РИАМО - 1 ноя. За неделю с 25 по 31 октября на территории городского округа Люберцы пожарные ликвидировали три возгорания, сообщил и.о. начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«На минувшей неделе на территории гарнизона произошло семь пожаров, 4 – в Котельниках, 3 – на территории городского округа Люберцы, пострадавших нет», - отметил Катаев.

Он уточнил, что пожар произошел 25 октября в здании автосервиса на улице 3-е Почтовое отделение, дом 98А, там обгорел легковой автомобиль и стеллажи. Также в этот день горела деревянная баня на Красковском шоссе в поселке Малаховка. Один пожар произошел 26 октября в складском комплексе в Новомарусинском проезде в Машкове.