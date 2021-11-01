РИАМО - 1 ноя. В 2022 году в столице планируют увеличить количество «Моих социальных центров» до 60. Сейчас в таких центрах работают 532 клубные организации, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

«До конца года количество «Моих социальных центров» увеличится до 33. На следующий год мы планируем довести численность «Моих социальных центров» до 60», - рассказал Стружак в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Стружак добавил, что на сегодняшний день в «Моих социальных центрах» сформировано 532 клубные организации.

«Мой социальный центр» - это клубы для москвичей старшего поколения. Такие клубы дают возможность жителям старшего возраста расширить круг знакомых.