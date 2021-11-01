РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Рабочие завершили снос бывшей туберкулезной больницы на улице Трудовой в Подольске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Туберкулезная больница была закрыта в 2015 году. Мероприятия по демонтажу зданий проводились по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, проведен демонтаж кровли, стен и фундамента четырех зданий: административного 2-этажного корпуса, лечебного 4-этажного корпуса, а также гаража и проходной.

В ходе сноса на специализированные полигоны было вывезено более 20 тыс. кубометров строительного мусора. Общая площадь участка составляет 1,6 га.

Демонтаж объекта осуществлялся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.